Desaparecido durante trail foi encontrado morto

O homem que desapareceu durante o Trail das Capelas no domingo, no Marco de Canaveses, no distrito do Porto, foi encontrado morto terça à noite perto da zona da prova por um grupo de conterrâneos.

De acordo com os Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses, o corpo do homem foi encontrado pelas 21:00, após mais de dois dias de buscas na freguesia de Soalhães, sem adiantar mais informações.

O Jornal de Notícias adiantou no domingo, citando o comandante da corporação de bombeiros do Marco de Canaveses, que o homem, de 48 anos e natural de Felgueiras, terá sido visto pela última vez ao final da manhã e estaria a poucos metros da meta quando desapareceu.

O alerta para o desaparecimento do atleta foi dado às autoridades pelas 14:00 de domingo.