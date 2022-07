Desagregação de freguesias em Oeiras: todos contra mas tudo calado

Paulo Freitas do Amaral

No período em que fui Presidente de Junta da Cruz Quebrada Dafundo no Concelho de Oeiras todas as forças políticas incluindo o movimento de Isaltino Morais foram contra a fusão das freguesias.

Lembro-me bem na Assembleia Municipal de todos os presidentes de juntas que eram da sua cor votarem ao lado do seu grupo parlamentar contra a agregação imposta pela Troika.

Eu, ao lado de toda a oposição (se é que em Oeiras podemos falar de oposição pois “os tachos” distribuídos pelos protagonistas do PS e PSD ainda nos tempos atuais esmorecem qualquer tipo de oposição) votámos também contra a proposta apresentada pelo Governo de Passos Coelho.

É curioso ver como agora em Oeiras tudo está calmo e toda a gente se esqueceu como votou anteriormente e dos interesses da população…Ao contrário do que se possa imaginar a despesa aumentou e a proximidade à população diminuiu…

Senão vejamos apenas alguns exemplos:

Em vez de 1 Presidente de Junta remunerado, a possibilidade de existirem 2 ou 3 vice presidentes além do Presidente de junta remunerados é real para não falar de uma enormidade de deputados de assembleia de freguesia que recebem senhas de presença…

Os serviços que antes eram concentrados na câmara municipal muitos deles foram descentralizados como por exemplo o caso das empresas que podam e tratam das árvores em Oeiras que passaram a ser mais que muitas…. em vez decontinuar a ser a câmara a prestar este serviço com toda a experiência de anos que detinha dos seus funcionários. A despesa neste único exemplo que apresento entre muitos outros, multiplicou-se…

Algumas empresas municipais como forma de apresentarem bons resultados financeiros passaram competências para as juntas de freguesia como por exemplo o serviço de manutenção dos pavilhões desportivos que despendiam recursos financeiros às empresas municipais constituindo uma mera engenharia contabilística. Transferiu-se para a competência das juntas de freguesia o suporte da manutenção dos edifícios representando mais um custo para estas autarquias…

Toda a manutenção de edifícios antigos das juntas de freguesia extintas continua a ser feita da mesma forma. Atualmente sem efeitos práticos junto da população…meramente com funções burocráticas e não de caráter social (sair dos gabinetes e estar na rua) embora o número de funcionários seja maior atualmente

Etc.

Em 2012 a Junta de Freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo presidida por mim entregou ao Governo, um abaixo assinado da população contra o desaparecimento da freguesia que há apenas ano e meio tinha ascendido a Vila por decreto também do Governo.

Esta conjuntura incoerente do Governo foi criticada por muitos Oeiras e agora talvez devido a falta de coragem ninguém fala no assunto… só me resta ser o primeiro… espero não ser o último… a bem da população…

Paulo Freitas do Amaral