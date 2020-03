Desafio para crianças e jovens com o Navio-Escola Sagres

Neste período em que estás em casa, desafiamos-te a desenhar o Navio-Escola Sagres. Faz como os “Marinheiros da Esperança” e embarca através de desenhos no navio mais português do Mundo, o Navio Escola Sagres.”

O desafio consiste em navegar na rota que a Sagres está a realizar à Volta ao Mundo e partir à descoberta das histórias da História de cada país.

Este é o desafio de um projeto que nasceu em 2017 para celebrar os 700 Anos da Marinha Portuguesa através de um livro ilustrado com desenhos realizados por crianças e jovens internados em Serviços de Pediatria do Serviço Nacional de Saúde português. Um projeto que em 2018 inspirou novamente as crianças e jovens internados a ilustrarem a Grande Viagem de 2018 realizada pelo NRP Sagres.

Posteriormente, em 2019, foram crianças e jovens internados em pediatrias de hospitais públicos de Portugal, Espanha e Itália para “navegarem” juntos nas histórias da História da Primeira Circum-navegação da Humanidade.

Estes projetos têm contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida das crianças e jovens internados nas pediatrias de países diferentes, a promovendo o seu conhecimento e desenvolvimento humano.

Neste momento muitas são as crianças e jovens que não estando internados, estão impedidos de sair das suas casas! Como neste momento a Sagres navega em pleno Atlântico rumo ao próximo destino, África do Sul com chegada prevista a 27 de março à Cidade do Cabo, é uma boa oportunidade para o relembrar.

Consultem a rota, e vamos unir-nos através de desenhos ao leme do nosso Navio-Escola Sagres.

Acompanhem a página de Facebook dos Marinheiros da Esperança, e entrem em contacto através de mensagem.”Marinheiros da Esperança”, coordenado pelo Centro Hospitalar Universitário de São João do Porto com o apoio institucional da Marinha Portuguesa, convoca todos a “embarcar” na Grande Viagem de Volta ao Mundo que o Navio Escola Sagres está a realizar.

Vamos-nos unir através de desenhos ao leme do nosso Navio-Escola Sagres, e percorrer o Mundo pelos olhos do futuro.