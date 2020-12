Dermatologista português lança plataforma de informação no Luxemburgo

Tiago Fernandes é médico-assistente no serviço de Dermatologia no Hospital Universitário de Homburgo, na Alemanha, e o primeiro luso-luxemburguês no grão-ducado a abraçar esta especialidade médica.

O português acaba de lançar uma plataforma virtual de dermatologia – derma.lu -, um projeto é realizado em conjunto com uma colega luxemburguesa, Lynn Heinricy.

“A dermatologia é das especialidades mais importantes da medicina. Embora seja menos explorada do que outras áreas, ela engloba uma panóplia de doenças directamente ou indirectamente ligadas à pele, muito mais do que possamos alguma vez imaginar, sem esquecer a importância da alergologia dentro da mesma área. Além disso as consultas dermatológicas representam cerca de 20% de todas as consultas nos médicos de familia. O Luxemburgo conta atualmente com pouco mais de 30 dermatologistas e há ainda muito para fazer”, explicou Tiago Fernandes ao jornal LUX24.

Leia a entrevista de Tiago Fernandes ao jornal LUX24 aqui.