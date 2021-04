Derek Chauvin julgado culpado da morte de George Floyd

O ex-agente de polícia norte-americano Derek Chauvin foi considerado culpado de todas as acusações no julgamento do homicídio do afro-americano George Floyd.

Chauvin – que na sala de tribunal ouviu impassível a palavra “culpado” ser pronunciada por três vezes na deliberação dos jurados para os crimes de homicídio em segundo grau, homicídio em terceiro grau e homicídio por negligência – foi levado sob custódia policial, algemado, depois de fazer uma ligeira vénia na direção do juiz.