Derbi português deu vantagem ao Paris Atletico

Este sábado, duas equipas muito portuguesas defrontaram-se para o Championnat National 2 (N2). O US Lusitanos de Saint Maur recebeu o Paris 13 Atletico, que acabou por vencer a partida.

Foi para o quarto escalão de futebol francês que o Lusitanos e o Paris Atletico se defrontaram. O jogo entre as duas equipas esteve empatado a uma bola desde os 39 minutos. Apenas se resolveu ao minuto 90, quando Anatole Ngamukol marcou o golo da vitória para a equipa parisiense.

O N2 está a duas jornadas de terminar e, com a vitória do Paris Atletico, mantêm-se no primeiro lugar da tabela, com mais um ponto do segundo lugar. O US Lusitanos mantém o quinto lugar da tabela.

Ambos os clubes são presididos por figuras da comunidade portuguesa em França, sendo o US Lusitanos considerado o “clube mais português de França”. O ex-deputado à Assembleia da República Carlos Gonçalves marcou presença na partida.

O ex-deputado referiu nas redes sociais que “tanto Mapril Baptista, Presidente do US Lusitanos, como o Frederico Mesquita, Presidente do Paris 13 Atletico, são dois bons exemplos da afirmação da nossa comunidade no mundo do desporto gaulês”, salientando o destaque português no futebol em França.

