Deputados socialistas pedem atenção especial para emigrantes afetados pela pandemia

Os deputados do Partido Socialista membros da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas (CNECP) reuniram-se dia 9 de abril, por videoconferência, para analisar diversos temas no âmbito da política externa e das comunidades portuguesas, no contexto da evolução da pandemia de covid-19.

Os deputados socialistas na CNECP congratulam-se com a iniciativa do Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de apelar a um cessar-fogo mundial e imediato para todos os conflitos e apelam a que ele possa ser prolongado, dado que muitas dessas regiões estão a ser igualmente atingidas pela pandemia com tendência para agravamento e que se abra o tempo da diplomacia. Subscrita e secundada pelo Papa Francisco e pelo Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, esta é uma iniciativa que se reveste da maior importância e que deve unir todos no combate à pandemia, que não conhece fronteiras. Fundamental é que, neste contexto em que alguns grupos beligerantes foram sensíveis aos apelos, a ajuda humanitária chegue a todos, particularmente por se encontrarem numa situação de redobrada vulnerabilidade. Os parlamentares socialistas manifestam especial preocupação com o regime de sanções que impende sobre alguns países, como é o caso do Irão, com consequências humanitárias muito graves na capacidade do país combater a pandemia de covid-19 que o tem atingido de forma particularmente violenta.

Foi ainda analisada a situação das populações prisionais portuguesas detidas no estrangeiro e das comunidades espalhadas elo mundo. Perante a possibilidade de vários países estrangeiros libertarem reclusos portugueses dos seus estabelecimentos prisionais, como ocorre, por exemplo, no Brasil, os deputados do PS sublinharam que estes cidadãos nacionais não podem ser esquecidos pelas autoridades diplomáticas e consulares portuguesas, nem devem deixar de ser acionados os mecanismos legais previstos para estas situações, designadamente, o Decreto-Lei 70/2009, no âmbito do Instituto de Proteção Consular. Foi ainda referida a necessidade de acompanhar a situação cada vez mais frequente de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro que caem no desemprego, perdem apoios sociais fundamentais para a sua sustentação ou são atingidos por outros formas de precariedade.

A “desinformação e fake news em tempos de pandemia” foi outro dos temas abordado na reunião, onde os socialistas puderam refletir sobre as implicações deste fenómeno em Portugal e o mundo. Este é um problema antigo, mas que nos tempos que correm assume contornos especialmente preocupantes, fazendo crescer a ansiedade e confusão entre as populações e minando a confiança dos cidadãos em relação aos países e instituições. Os deputados do PS reiteram a necessidade de os cidadãos adotarem uma postura especialmente proativa, de atenção e denúncia de situações de desinformação, alertando para a circulação de informações falsas, nalguns casos com chancela de organizações internacionais como a UNICEF ou a OMS, podendo ser antes veículos de graves problemas de saúde pública e de instabilidade social. Mas também deixam o alerta para as notícias falsas sobre a origem do vírus e teorias várias da conspiração sem qualquer fundamento.

De acordo com a análise efetuada, a União Europeia tem sido um dos alvos preferenciais da desinformação e das notícias falsas, com o objetivo de a enfraquecer, dividir e criar nos europeus a ideia errada que não existe solidariedade nem apoios aos Estados-membros para ajudar a combater a pandemia em termos sanitários, para a economia, as empresas e os empregos e que, por isso, a instituição se está a desintegrar, o que é necessário contrariar com informação correta e idónea.

O site da Comissão Europeia especialmente criado para combater a desinformação e as fake news, onde se encontra o relatório especial sobre a desinformação em torno da pandemia de covid-19, da Divisão de Análise Estratégica, Informação e Comunicação do Serviço Europeu de Ação Externa, é um instrumento fundamental para compreender este fenómeno tão pernicioso para a coesão das nossas sociedades e da própria União Europeia, afirmam os deputados socialistas.

Os deputados felicitam os órgãos de comunicação social que têm tido uma ação proativa em desmontar notícias falsas e desinformação e por fazerem os esclarecimentos necessários para alertar as populações. No entanto, lamentam igualmente que alguns órgãos de comunicação social nem sempre adotem o mesmo comportamento, enveredando por uma informação de natureza mais alarmista e sensacionalista, o que em tempos de pandemia pode ser particularmente danoso para as populações mais vulneráveis e para a coesão da sociedade e para uma perceção equilibrada dos acontecimentos.

Em análise esteve também o papel da União Europeia na gestão da pandemia e da crise económica e social que se vive na Europa e no Mundo. Os deputados socialistas reconhecem e saúdam o esforço das instituições europeias no reforço do setor da saúde pública em resposta à crise sanitária e o esforço de redução do impacto socioeconómico da pandemia na União Europeia. Reconhecem, no entanto, que as medidas anunciadas não são ainda suficientes e apelam à solidariedade e cooperação de todos os Estados Membros na procura de mecanismos de auxílio e soluções conjuntas mais robustas que permitam apoiar os países mais afetados pelas consequências sociais e económicas desta pandemia. Muito particularmente, consideram fundamental que se encontrem os meios para estruturar uma mutualização europeia da dívida, de forma a poupar os orçamentos nacionais ao endividamento. Concordarem também que esta crise tem uma natureza totalmente distinta da crise económica e financeira internacional que atingiu o mundo a partir de 2008, e que, por isso mesmo, precisa de uma resposta diferente, incompatível com a lógica dos resgates financeiros então adotados.