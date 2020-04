Deputados socialistas homenageiam emigrantes profissionais de saúde

Os Deputados do Partido Socialista membros da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas (CNECP) reuniram-se no dia 17 de abril, por videoconferência, para analisar diversos temas no âmbito da política externa e das comunidades portuguesas, no contexto da evolução da pandemia de covid-19. Os parlamentares chamaram à atenção para a necessidade de incluir os emigrantes portugueses na diáspora no processo de suspensão temporária do pagamento das prestações do crédito à habitação, a exemplo do que acontece para os cidadãos residentes no país. Os deputados socialistas lembraram que, tal como acontece com os residentes em território nacional, também os portugueses na diáspora estão a enfrentar as consequências económicas e sociais provocadas pela COVID-19 nos países onde residem e trabalham, pelo que é imperativo que a sua situação seja igualmente considerada pelas autoridades bancárias.

Referência ainda para a situação das comunidades portuguesas residentes, muito particularmente, nos Estados Unidos e no Brasil que, em videoconferência, manifestaram a sua grande preocupação por nesses países se estar a verificar um aumento descontrolado de mortes e infetados, em virtude das medidas adotadas serem contrárias ao esforço de contenção que se tem verificado, por exemplo, em Portugal, com resultados muito positivos. Neste contexto, foi feita uma homenagem aos portugueses e lusodescendentes que nesses e noutros países têm estado na linha da frente no combate ao covid-19, particularmente os prestadores de cuidados de saúde.

Entre os temas analisados na reunião esteve a situação política e sanitária na Guiné Bissau, que à crise política, económica e social junta agora também uma crise sanitária, na sequência da declaração do estado de emergência no país no passado dia 27 de março devido ao crescimento do número de casos de infeção por covid-19, no âmbito do qual foi decretado o encerramento de fronteiras e restrições à liberdade de circulação.

Os deputados socialistas manifestam a sua maior preocupação devido ao aumento do número de casos de covid-19 na Guiné-Bissau, que é o país mais atingido da CPLP, já que não existem estruturas sanitárias com capacidade de resposta com o agravamento da situação, nem em Bissau nem noutros zonas do país.

Os deputados socialistas na CNECP manifestaram grande preocupação pelo facto de não estar ainda resolvida a situação política e institucional na sequência da segunda volta das eleições presidenciais e apelam ao diálogo interno e internacional e à normalidade democrática. Neste contexto, condenam qualquer abuso de poder com o argumento do cumprimento das medidas do estado de emergência, já que há relatos de pessoas espancadas simplesmente por se encontrarem na rua.

Manifestam também a sua maior preocupação pelo facto de vários membros do Governo de entre os quais o próprio Primeiro-Ministro Aristides Gomes, vários ministros e secretários de Estado estarem sem paradeiro conhecido e apelam a que não sejam cometidas arbitrariedades pelo atual regime do Presidente Umaro Sissoco Embalo e que todos os direitos, liberdades e garantias sejam respeitados.

Neste sentido, apelam à comunidade internacional para que continuem a acompanhar a situação na Guiné-Bissau e façam respeitar os princípios do Estado de Direito e da democracia, muito particularmente às Nações Unidas, União Europeia, CPLP, União Africana e CDEAO.

No decorrer da reunião foram também analisadas questões geoestratégicas relacionadas com o futuro das nações no mundo pós-pandemia. Os deputados socialistas sublinharam a profundidade das consequências que a crise provocada pela pandemia teve na saúde, na quase paralisação da economia a nível global, na qualidade do clima e na forma espontânea como foram acatadas as restrições, de que merece uma referência particular o recurso a formas de vigilância que põem em causa os direitos e liberdades individuais, não apenas em países como a China, Coreia do Sul ou Singapura, mas também em muitas democracias liberais. Neste sentido, os deputados manifestaram preocupação com o futuro das liberdades, direitos individuais e utilização de dados pessoais, que como consequência do combate à pandemia, têm sido postos em causa em diversos países, que têm recorrido aos instrumentos tecnológicos para controlar, monitorizar e restringir os cidadãos.

Chamaram ainda atenção para o papel da União Europeia na resposta à crise económica e social e para a importância do seu posicionamento estratégico na cena política mundial pós-pandemia. Os deputados consideram que a posição e a resposta que Europa assumirá será determinante para garantir o equilíbrio da ordem mundial e, e desde logo, a sobrevivência do seu próprio projeto político e económico.

Os parlamentares lamentaram, ainda, a posição assumida pelos EUA de interromper temporariamente o pagamento das contribuições à OMS num período em que todo o mundo combate e sofre com as consequências da pandemia.

A situação sanitária, económica e social vivida no Irão, agravada pelas fortes sanções impostas ao regime de Teerão pelos EUA, mereceu também a atenção dos deputados socialistas na CNECP, que consideram fundamental um fim imediato das sanções internacionais para que seja possível ao país combater devidamente os efeitos da pandemia, que já mataram mais de 5 mil pessoas e infetou mais de 80 mil, o que faz do país o oitavo mais afetado pela pandemia.

Para além da preocupante situação sanitária, as consequências económicas e sociais, que se deterioraram com as sanções impostas pelos EUA após terem abandonado o Acordo Nuclear, poderão também ter efeitos muito negativos no agravamento da instabilidade a nível regional. Os deputados socialistas manifestaram grande preocupação com a situação e apelam à solidariedade e maior atenção da comunidade internacional, em especial da União Europeia, para uma resposta à crise económica e social que se vive no país, lembrando que a situação de pandemia que se vive em todo o mundo não se deve tornar campo de batalha política entre Estados.