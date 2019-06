Deputados portugueses visitam Londres e Manchester no contexto do Brexit

Uma delegação da Assembleia da República integrando deputados dos vários partidos com assento na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas desloca-se a Londres e a Manchester no âmbito do Brexit.

A informação foi comunicada às redações pelo deputado Paulo Pisco.

Segundo o comunicado do deputado eleito pela emigração europeia, nos dias 4 e 5 de junho a delegação tem encontro com a Comissão dos Assuntos Europeus da Câmara dos Lordes, com o embaixador Manuel Lobo Antunes e visita o consulado-Geral de Portugal em Londres.

Laém disso estão previstas reuniões com a Comissão para a Saída do Reino Unido da UE, e com o Grupo Parlamentar de Amizade Reino Unido-Portugal, para além de um encontro com membros da comunidade portuguesa

A delegação da Assembleia da República Portuguesa estará em Manchester dias 6 e 7 de junho para um encontro com membros da comunidade portuguesa, um jantar com o Cônsul-Geral de Portugal e, por fim, uma visita ao Consulado-Geral em Manchester.