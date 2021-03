Deputados lamentam encerramento do jornal Mundo Português

“Ao longo de 51 anos o jornal Mundo Português, que começou por se chamar O Emigrante, acompanhou a história da emigração portuguesa como nenhum outro órgão da comunicação social o fez”, pode ler-se no voto de louvor apresentado no parlamento por vários deputados socialistas.

O jornal merece “um louvor pela forma como se preocupou com a vida das comunidades no estrangeiro”, afirmam os deputados que lamentam que a última edição física tenha sido em fevereiro. Os parlamentares consideram que o Mundo Português “merece ser evocado precisamente pelo papel insubstituível que desempenhou no panorama da imprensa dirigida às comunidades

portuguesas”.

“Merecem uma homenagem todos os seus jornalistas, funcionários e os seus fundadores, Valentim Morais e o Padre Vítor Melícias, bem como aquele que foi o seu continuador, o dr. Carlos Morais, tão precocemente arrancado à vida”, pode ler-se em comunicado enviado ao BOM DIA.

“Nas suas páginas esteve sempre presente a necessidade de valorizar a emigração portuguesa e uma preocupação particular com a importância da língua e da cultura. Tudo o que nas suas páginas foi escrito são parte integrante da nossa história coletiva”, consideram os deputados socialistas.

Com este voto , os deputados pretendem que a Assembleia da República, expresse o seu reconhecimento “pelo papel muito relevante e pioneiro que o jornal Mundo Português teve para a emigração portuguesa ao longo de várias gerações”.

O voto foi subscrito pelos dois deputados do PS eleitos pela emigração, Paulo Pisco e Paulo Porto, José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS e ex-Secretário de Estado das Comunidades, além de Lara Martinho, José Rui Cruz, Francisco Rocha, Edite Estrela, Carla Sousa, Porfírio Silva, Susana Correia, José Mendes, Carlos Brás, Cristina de Jesus e Maria Antónia Almeida Santos.