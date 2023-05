Deputados eleitos pela emigração em França com Cafôfo e em Pontault-Combault

Os dois deputados eleitos pela emigração na Europa estão em França até domingo para participarem em várias ações e eventos da comunidade portuguesa em várias cidades.

A agenda de Paulo Pisco e Nathalie de Oliveira cruza-se em vários locais mas também coincide com a do Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, que também visita a comunidade portuguesa em França por estes dias.

PROGRAMA DE PAULO PISCO

Quinta-feira, dia 25

13h30 – Encontro com o embaixador Carlos Oliveira, Cônsul-Geral em Paris.

19h30 – Encontro com membros da comunidade e dirigentes associativos. Pastelaria Belém.

Sexta-feira, dia 26

11h30 – Encontro com o maire de Fondettes, Cédric de Oliveira. Mairie de Fondettes.

12h30 – Almoço oficial com o Presidente do departamento de Indre-et-Loire, Jean Gérard Paumier e com omaire de Fondettes, Cédric de Oliveira.

15h45 – Visita às instalações da Rádio Antenne Portugaise e encontro com o seu presidente Eduardo Sousa.

19h00 – Intervenho na iniciativa “Reagissons face au Racisme”. Com a participação do vereador na mairie de Saint-Avertin, António Martins, e de outras intervenções presenciais e por vídeo de dirigentes de associações de combate ao racismo, de associações portuguesas, jornalistas e membros da comunidade.

Sábado, dia 27

11h00 – Encontro com a escritora Carla Pais, vencedora do Prémio Literário Cidade de Almada em 2018. Comptoir Saudade.

15h00 – Estarei presente na entrega de tablets aos alunos do EPE, que conta com a participação do Secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo. Consulado-Geral de Portugal.

Domingo, dia 28

10h30 – Participo na 47ª Festa Franco-Portuguesa de Pontault-Combault.

PROGRAMA DE NATHALIE DE OLIVEIRA

Nathalie de Oliveira, deputada socialista eleita à Assembleia da República pelo círculo eleitoral da Europa, participa, no dia 26 de maio, na 11ª Edição da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia portuguesas em Cenon.

No sábado, dia 27 de maio, pelas 10h00, participa na inauguração da Exposição “Mundos da Lusofonia”, com a presença do Secretário das Comunidades Portuguesas.

A deputada segue depois para Metz onde participará no jantar da Associação Cultural Portuguesa de Metz, pelas 20h00.

No domingo, dia 28 de maio, Nathalie de Oliveira participa na 47ª Edição da Festa anual franco-portuguesa de Pontault-Combault, nos arredores de Paris, que junta milhares de portugueses num arraial conhecido em toda a Europa.

Na segunda-feira, dia 29 de maio, participa no Encontro da Associação de luso-eleitos Cívica, no quadro da celebração dos 70 anos do Parlamento europeu.