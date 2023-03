Deputados eleitos na Europa juntam-se a Cafôfo em Paris

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, desloca-se esta sexta-feira e sábado à região de Paris, para contactos com autoridades locais e encontros com membros da comunidade portuguesa em França, anunciou o Governo.

Os dois deputados eleitos pela emigração europeia, Nathalie de Oliveira e Paulo Pisco, juntam-se ao Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas para alguns dos eventos, mas ambos têm atividades específicas com os portugueses em França.

Nathalie de Oliveira participa no sábado almoço de trabalho junto dos Conselheiros do CCP (Conselho das Comunidades Portuguesas) de França, na cidade de Paris.

Segue à tarde para a cidade de Incarville, perto de Rouen, no quadro da festa de geminação entre Incarville e a cidade de Barcelos, contando com a presença de personalidades políticas locais e regionais.

Paulo Pisco começa os encontros com a comunidades esta sexta-feira, avistando-se com o diretor do polo cultural Centquatre-Paris, José Manuel Gonçalves, participando depois na semana Gastronómica Portuguesa em Paris, terminando a sexta-feira no jantar da Academia do Bacalhau de Paris.

No sábado, e tal como Paulo Cafôfo e Nathalie de Oliveira, o deputado socialista participa na reunião do Conselho Regional da Europa do CCP, que tem lugar no Consulado-Geral de Portugal em Paris. À noite, Pisco estará na homenagem a Manuel Oliveira, que festeja 90 anos e 30 anos de dedicação ao movimento associativo, particularmente através da Association Portugaise de Bienfaisance, de que é fundador.

Com a participação, domingo, na missa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima de Paris, Paulo Pisco começa o seu último dia de presença na região parisiense, encontrando-se com membros da secção do PS de Paris para almoçar.