Deputados do PSD questionam governo sobre consulado em Orleães

Os deputados Carlos Alberto Gonçalves e José Cesário, eleitos pelo PSD, apresentaram uma pergunta ao Governo sobre o Consulado Honorário de Portugal na cidade de Orleães, em França.

Segundo os parlamentares, o Consulado Honorário de Portugal naquela cidade possui competências alargadas, nomeadamente a emissão de documentos de viagem e a prática de actos de registo civil e de notariado, servindo uma comunidade portuguesa muito significativa residente em vários Departamentos do centro de França.

“Apesar da importância do trabalho que este Consulado Honorário realiza no plano da representação do Estado Português e do apoio que presta à nossa comunidade, encontra-se sem titular de Posto Consular, desde o final do ano de 2018”, recordam Carlos Alberto Gonçalves e José Cesário na questão parlamentar. Os deputados consideram que “a ausência de nomeação de um Cônsul Honorário para Orleães tem condicionado o normal funcionamento de um posto que todos reconhecem ser da maior importância, não permitindo o total cumprimento das funções para as quais é competente”.

Neste contexto, os deputados do PSD perguntam ao Ministro dos Negócios Estrangeiros se o Governo prevê a nomeação de um Cônsul Honorário, ou se face a esta “ausência de nomeação pondera o Governo modificar a categoria do posto?C

Para concluir, os deputados pretendem saber como em termos legais estão a ser suportadas as verbas inerentes ao funcionamento desse serviço.