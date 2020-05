Deputados do PS destacam “contributo inestimável da OMS”

Os deputados do Partido Socialista membros da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas (CNECP) reuniram-se no dia 15 de maio, por videoconferência, para analisar diversos temas no âmbito da política externa e das comunidades portuguesas, no contexto da evolução da pandemia de covid-19.

Entre os assuntos analisados na reunião desta semana esteve o papel das Agências das Nações Unidas, particularmente da Organização Mundial de Saúde (OMS), no contexto da luta contra a pandemia, bem como a situação que se vive no Norte de Moçambique com a intensificação da ameaça terrorista naquele território na província de Cabo Delgado.

Muitas das transformações económicas e sociais que o mundo conhece têm sido significativamente influenciadas pelo trabalho das Nações Unidas, das suas Agências Especializadas, Fundos e Programas, desempenhando esta organização um papel essencial na construção de consensos internacionais, nacionais, regionais e até locais. Os deputados do PS na CNECP realçaram estes contributos e reconheceram o papel da ONU e das suas Agências, repudiando os ataques de que tem sido alvo a instituição, em particular pelas acusações dirigidas à OMS numa altura em que o seu trabalho é essencial para salvar vidas.

Os parlamentares valorizaram o contributo inestimável da OMS, do seu corpo técnico e clínico, na recolha de informação e na realização de investigação, produzindo informação técnica especializada que tem sido disponibilizada a centenas de Sistemas de Saúde em todo o mundo sobre práticas clínicas e terapêuticas relacionadas com o combate à pandemia de covid-19.

Os deputados lamentaram ainda que alguns países com relevância histórica no sistema internacional e para a própria ONU tenham suspendido temporariamente o pagamento das suas contribuições à OMS, num período que é especialmente crítico para a organização e em que todo o mundo combate e sofre com as consequências da pandemia. Por outro lado, saúdam a postura dos que, como Portugal, atempadamente, não só pagaram como aumentaram as suas contribuições para auxiliar no combate global ao novo coronavírus.

Lembraram o papel que as Nações Unidas, através da OMS ou da FAO, tem desempenhado em alguns países do continente africano e de outras zonas do globo, procurando mitigar as consequências desta crise sanitária global que rapidamente resultou também em crise social e económica, afetando gravemente países menos desenvolvidos que para além da luta contra a fome e a pobreza, também têm agora o desafio de combater a pandemia no seu território.

Os deputados socialistas não deixaram de salientar ainda o empenho e a importância da OMS no combate a outros efeitos colaterais da pandemia, como é o caso da saúde mental, que como outros problemas de saúde, não podem deixar de ser enfrentados com a maior atenção.

Por fim, defendem que o papel fundamental da OMS na gestão de crises sanitárias globais, como tem sido aliás no passado, pelo combate a outras epidemias e pandemias como o VIH, a malária, o ébola, tuberculose ou paludismo.

Relativamente à ameaça terrorista no norte de Moçambique, os deputados socialistas na CNECP manifestaram uma vez mais grande preocupação para com a situação que se vive sobretudo na Província de Cabo Delgado, onde continua a registar-se uma intensificação da atividade de grupos armados alegadamente ligados ao Al-Shabab. Este fenómeno, que enfraquece o estado e cria uma grande instabilidade regional, merece ser acompanhado de perto com especial atenção, tratando-se Moçambique de um país irmão, membro muito importante da CPLP e onde existe uma presença significativa de cidadãos e empresas portuguesas.

Não obstante os esforços do Governo moçambicano para controlar a situação, que de alguma forma se intensificaram nas últimas semanas, a violência armada no Norte de Moçambique está a provocar danos irreparáveis junto das populações, vitimando já mais de um milhar de pessoas desde o início destas incursões armadas nos últimos dois anos e meio e afetando dezenas de milhar de cidadãos que residem naquele território e foram obrigados a procurar refúgio em outras zonas mais seguras.

Com efeito, estes ataques têm provocado o aumento de pessoas deslocadas, que fogem das suas aldeias com medo da violência, dado que muitas têm sido totalmente destruídas. Lamenta-se que no início de abril tenham sido assassinados na aldeia de Xitaxi cerca de 50 pessoas, entre eles muitos jovens, alegadamente por se recusarem a juntarem-se às fileiras dos terroristas. Calcula-se que estes conflitos já tenham provocado cerca de 200 mil deslocados.

Além disso, é com muita preocupação que os deputados vêm os obstáculos que têm sido colocados à imprensa para fazer o seu trabalho sobre o desenrolar do conflito, dificultando-se o acesso aos locais e à informação, havendo mesmo a notícia de pelo menos um jornalista que é dado como desaparecido. Estas dificuldades comprometem a relevante tarefa de reportar e informar para que não só a população local se proteja, mas também o mundo não se esqueça da grave situação que assola a região.