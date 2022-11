Deputado Paulo Pisco visita portugueses em Sion, Zermatt, Taesch e Genebra

Paulo Pisco, deputado eleito pelo círculo da Europa, inicia esta sexta-feira uma viagem de três dias à Suíça para se encontrar com a comunidade portuguesa.

Depois de ter estado em Genebra no passado dia 29 de outubro, para participar na conferência Portugal+, organizada pelo BOM DIA, o socialista irá visitar Sion, Zermatt, Taesch e, uma vez mais, Genebra.

De acordo com o programa oficial enviado ao nosso jornal, a deslocação inicia-se pelas 9h30 (hora local) com uma visita ao escritório consular de Sion. Seguem-se, depois, visitas à Associação Portuguesa de Raron, à permanência consular em Taesch e à Câmara de Taesch.

No sábado, o deputado socialista regressa à permanência consular em Taesch, visita a padaria Fuchs Zermatt, a casa Lusitânia de Zermatt, o café português SnackHouse 2020 e a Associação de Pais de Taesch.

No derradeiro dia da viagem à Suíça, Paulo Pisco convive com os membros da Casa do Benfica de Genebra num almoço agendado para as 12h30.

