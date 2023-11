Deputado Paulo Pisco no Luxemburgo

O deputado socialista eleito pela emigração na Europa participa este fim de semana no 5º Encontro de Sindicalistas, Conselheiros das Comunidades e Dirigentes Associativos na Europa que tem lugar no Luxemburgo.

Além desse evento, Paulo Pisco tem uma série de reuniões e um programa que pode ficar a conhecer aqui:

Sexta-feira, dia 10

13h00 – Encontro com o coordenador interino do PS no Luxemburgo, João Durão.

18h30 – Encontro com Patrícia Casal Marques, diretora do projeto de comunicação PCM.

19h00 – Estarei presente na sessão inaugural do Festival de Cinema Português, com a projeção do filme “Amadeo”. Ciné Utopia.

Sábado, dia 11

09h00 – Participo no 5º Encontro de Sindicalistas, Conselheiros das Comunidades e Dirigentes Associativos na Europa.

Domingo, dia 12

9h30 – Conclusão dos trabalhos do 5º Encontro de Sindicalistas, Conselheiros das Comunidades e Dirigentes Associativos na Europa.