O deputado eleito pela Europa participa no Luxemburgo na apresentação do livro de João Reboredo “Da Música à Canção: O manual de guitarra do professor João” e da escola de música “Reboredo’s Music School”, que terá lugar no Centro Cultural Camões, pelas 18:00.

Depois do evento, Paulo Pisco participa num jantar/convívio com a comunidade portuguesa do Grão-Ducado, em Bettembourg, com a participação de Tozé Santos, vocalista dos Perfume.