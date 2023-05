Deputado Paulo Pisco é observador das eleições turcas

O deputado eleito pelo círculo da Europa, está em Ancara e em Esmirna no âmbito da Missão de Observação Eleitoral às eleições presidenciais e legislativas de 14 de maio, como membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

No conjunto dos encontros preparatórios a nível político e sobre os procedimentos eleitorais, estão previstos encontros no sábado, dia 13, com todos os candidatos das 5 coligações concorrentes, designadamente Recep Tayyp Erdogan (AKP), Kemal Kiliçdaroglu (CHP), Devlet Bahceli (MHP), Meral Aksener (IYI) e Pervin Buldan, Peoples Democratic Party, disse Pisco ao BOM DIA.

“Integro o grupo de observadores que acompanhará o processo eleitoral na região de Esmirna”, concluiu o parlamentar.