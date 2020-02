O deputado do PSD Carlos Alberto Gonçalves, eleito na Europa, está no Luxemburgo sexta e sábado para participar no Festival das Migrações.

Esta sexta-feira, 28 de fevereiro, o parlamentar visita ao Consulado Geral de Portugal no Luxemburgo, assistindo depois ao debate “L’esclavage moderne en 2020”, organizado no âmbito do festival das Migrações.

Sábado, Carlos Gonçalves visita o festival e assiste à sua abertura oficial.