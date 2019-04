Deputado Carlos Gonçalves em França e no Luxemburgo

O parlamentar eleito pelo PSD, vai estar com os portugueses do Luxemburgo esta sexta-feira, e encontra-se com a comunidade de Soissons, em França,no sábado para aprticipar na festa de aniversário da rádio Bom Dia Portugal.

Esta sexta-feira, Gonçalves participa às 18 horas nas cerimónias comemorativas do Aniversário do Centro de Apoio Social e Associativo do Luxemburgo, que tem lugar no número 15 da Montée de Clausen.

Em seguida, o deputado agendou um encontro com os Conselheiros das Comunidades Portuguesas eleitos no Grão-ducado.

No sábado, 6 de abril, Carlos Gonçalves participa, a partir das 19 horas, na festa de aniversário da emissão de rádio em língua portuguesa “Bom Dia Portugal“, na Sala Georges Brassens, em Villeneuve Saint Germain, França.