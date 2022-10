Depois do The Voice Portugal “Tudo pode acontecer”

“Tudo pode acontecer” dá nome ao novo trabalho de Tiago Silva, que após a sua participação no The Voice Portugal, traz novos temas à música popular portuguesa. Este novo projeto conta ainda com a participação do amigo Quim Barreiros na música “Puxa o fole”.

Neste novo álbum encontram-se dois dos singles já conhecidos do público, nomeadamente, “Aurora”, canção que “exprime uma certa liberdade e uma nova etapa, um recomeço tão desejado” e “Baile da concertina”, que com “os sons tradicionais deixam o convite à diversão e à animação noite fora”, sublinha a editora Espacial em comunicado.

“Tudo pode acontecer” inclui “Quero abraçar o mundo”, “Sou beirão”, “Vira de antigamente”, “Como tu (não há ninguém)” e “Guitarra toca baixinho”, uma nova versão musical da mesma.

A Espacial acrescenta que as 10 canções que compõem o álbum são “inspiradas na cultura e raízes musicais portuguesas às quais Tiago Silva, numa abordagem contemporânea, reproduz de forma única a sua essência, num novo álbum que não pode deixar de escutar”.

Tiago Silva nasceu em Dornelas do Zêzere no ano de 1984, reside em Coimbra e é professor na Associação de Paralisia Cerebral da mesma cidade, onde exerce funções desde 2011. Descobriu o gosto pela música quando, aos 12 anos, integrou o rancho folclórico da aldeia de Dornelas do Zêzere – Pampilhosa da Serra. Em 1999 gravou em nome próprio, o primeiro de nove álbuns de matriz popular, que o levou a pisar diferentes palcos pelo país.