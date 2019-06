Depois do sucesso televisivo Maria Bradshaw quer mais

“Quero mais” é o primeiro single do álbum de estreia de Maria Bradshaw. A cantora participou em concursos televisivos como o The Voice e o Ídolos. Servido com um videoclip este single constitui o primeiro avanço de um álbum que deverá ver a luz do dia ainda este ano, com a chancela Sons em Trânsito.

A canção em tonalidades pop foi escrita e produzida por André Tentugal, que também realizou o vídeo oficial.

Formada em canto pela London Music School, Maria Bradshaw iniciou o seu percurso dando voz a composições de jazz, soul, r&b e pop. Para além das referidas aparições em televisão, Maria Bradshaw participou na banda sonora do filme da Disney “A Fabulosa Aventura De Sharpay”, e fez uma incursão pelo mundo da publicidade.

A artista estará presente no Meo Marés Vivas a 21 de Julho.