Depois de ter assustado Portugal, Irlanda empatou a Sérvia

A Sérvia, principal adversária da seleção portuguesa no grupo A de qualificação para o Mundial2022 de futebol, empatou na República da Irlanda e permitiu a Portugal, que venceu no Azerbaijão, isolar-se na liderança, numa jornada sem surpresas.

Se Portugal cumpriu a sua obrigação ao vencer no Azerbaijão, por 3-0, num jogo em que a equipa conseguiu fluir melhor o seu jogo, sem Cristiano Ronaldo, a cumprir castigo disciplinar, já a Sérvia ‘tropeçou’ por culpa própria em Dublin.

A seleção sérvia chegou cedo ao golo, por Milinkovic-Savic, logo aos 20 minutos, ao desviar de cabeça ao primeiro poste um pontapé de canto, mas foi ‘adormecendo’ na segunda parte, o que deu ‘gás’ à seleção irlandesa, que acreditou que podia chegar ao empate nos últimos minutos, com o espírito guerreiro que caracteriza os seus jogadores.

Ironia do destino, seria o médio da Lazio, de Itália, autor do primeiro golo, a estar na origem do tento irlandês, ao tentar aliviar uma sobra de um cruzamento para a sua área, chutando à ‘queima-roupa’ contra o corpo do seu colega Nikola Milenkovic, que fez autogolo aos 87 minutos.

Quem agradeceu foi Portugal, que horas antes fez uma exibição que lhe permitiu ganhar tranquilamente em Baku, por 3-0, com golos de Bernardo Silva, André Silva e Diogo Jota, aos 26, 31 e 75 minutos, respetivamente, e isolar-se na liderança do grupo A, com 13 pontos.

A Sérvia caiu para segundo lugar, com 11 pontos, seguida do Luxemburgo, com seis (menos um jogo), da República da Irlanda, com dois, e do Azerbaijão, com um.

O Luxemburgo jogos esta terça com o Qatar, tendo empatado a uma bola, sendo o golo luxemburguês da autoria de Yvandro Borges, de apenas 17 anos.