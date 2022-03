Denunciar problemas

Há dias reclamei do governo a redução automática do ISP (imposto sobre produtos petrolíferos), para compensação do aumento anormal do valor do IVA, por causa da escalada dos preços do crude.

Só assim se poderia impedir na medida do possível que os consumidores fossem penalizadas com valores absolutamente chocantes no pagamento do gasóleo e da gasolina.

Hoje, o primeiro-ministro António Costa veio anunciar que fará rigorosamente como sugerido.

Há momentos em que denunciar os problemas e apontar soluções compensa.

O CDS no futuro contará com muitas vitórias assim, medidas em vantagens concretas para os portugueses.

O CDS está bem vivo.

Nuno Melo