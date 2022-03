Dentistas portugueses acusados de burla em França

Três portugueses foram acusados de exercer ilegalmente cirurgia dentária na clínica Dentexelans, em Orleães, França. Pacientes alegam danos físicos durante os tratamentos.

Os três dentistas, bem como o diretor da clínica dentária, foram acusados e estão sob investigação. A informação foi revelada pelo Ministério Público e pela Agência Regional de Saúde.

O processo teve início no final do ano passado, após um relatório da Ordem dos Médicos Dentistas, por suspeita de prática ilegal de medicina. De acordo com a declaração do Ministério Público, os pacientes alegam ter sofrido danos físicos “causados pela execução de certos atos médicos”.

A Agência Regional de Saúde (ARS), num decreto, menciona alguns dos danos observados, como abscessos não tratados, uma coroa colocada sobre um abcesso dentário, uma anestesia que obrigou à intervenção “dos serviços hospitalares devido às convulsões ocorridas durante a intervenção do cirurgião dentista”, entre outros descritos.

No final de fevereiro, segundo o “Le Parisien”, os quatro arguidos foram detidos e acusados pela prática ilegal de cirurgia dentária, bem como por burla em detrimento do sistema de saúde do departamento do Loiret.

“Tendo em conta os riscos para os doentes”, a ARS suspendeu a atividade do centro de Orleães durante um mês.