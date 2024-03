Demora na execução dos apoios europeus preocupa empresários

A demora na execução dos apoios provenientes dos fundos europeus, nomeadamente o PRR e o Portugal 2030 (PT 2030), continua a preocupar bastante o tecido empresarial, lê-se em comunicado da Associação Empresarial de Portugal (AEP).

As diversas associações empresariais pedem maior agilidade, rapidez e menor burocracia ao Estado para que os processos evoluam positivamente e não se corram riscos de desperdiçar verbas que têm prazos para ser executadas.

Num momento em que já se visiona o quinto pagamento do PRR, a AEP vê como prioridade máxima do próximo Governo a célere execução deste e de outros programas, como o PT 2030, que constituem importantes fontes de cofinanciamento, absolutamente cruciais num contexto em que permanece o aperto das condições financeiras”, salienta Luís Miguel Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da AEP.