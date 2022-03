Delta retoma voos diretos entre Lisboa e Nova Iorque

A companhia aérea Delta Air Lines retomou os voos diretos entre Lisboa e Nova Iorque na passada segunda-feira, 28 de fevereiro. Este serviço funcionará cinco vezes por semana até se tornar diário em abril.

A Delta Air Lines adianta ainda que a partir de 2 de junho adicionará um voo sazonal diário direto de Lisboa para Boston.

Nestas condições, a companhia aérea afirma que oferecerá 14 voos semanais entre Portugal e os EUA durante o verão, o que significa 430 lugares por semana, incluindo 50 lugares diários na Delta One.

Francisco Pita, Chief Commercial Officer da ANA – VINCI Airports, realça que “o regresso de uma das maiores companhias aéreas norte-americanas a Lisboa é um sinal importante da retoma gradual do tráfego aéreo. Depois de quase dois anos de ausência, exceto por um breve período no verão passado, este regresso, muito aguardado, permitirá a recuperação da conectividade do aeroporto de Lisboa com o mercado norte-americano, reforçando a importância que o destino Portugal tem vindo a assumir neste mercado. Esta conquista vem recompensar os nossos esforços, apoiados pela VINCI Airports, para reconstruir a conectividade permitindo que as viagens, o turismo e a economia possam ser retomados”.

Os voos serão operados em aviões Boeing 767-300, juntamente com parceiros da “joint venture” transatlântica da Delta, Air France, KLM e Virgin Atlantic.