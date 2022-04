Delta Air Lines perde 940 milhões em três meses

A Delta Air Lines anunciou a perda de 940 milhões de dólares (cerca de 865,5 milhões de euros) no primeiro trimestre, mas admite que as reservas aumentaram nas últimas semanas, apesar da elevada inflação, a pandemia e a guerra na Ucrânia.

No primeiro trimestre, as receitas da transportadora foram de 9,35 mil milhões de dólares.

Numa entrevista, o CEO (Chief Executive Officer) da transportadora aérea de Atlanta afirmou que “as últimas cinco semanas têm tido as reservas mais altas da história” da Delta.

“Penso que isso é uma indicação de que as pessoas já acabaram com o vírus. Sentem que têm todas as ferramentas e a tecnologia para o gerir”.

Bastian disse esperar que a procura de viagens permaneça forte durante dois a três meses – o prazo mais longo que as companhias aéreas se aventuram a fazer previsões.

A Delta prevê receitas no segundo trimestre de cerca de 95% dos níveis pré-pandemia, acima dos 89% do primeiro trimestre. A tendência será impulsionada por mais gastos em lugares ‘premium’ e mais cobrança com cartões de crédito da marca Delta.

Ao mesmo tempo, a Delta está a preparar-se para custos muito mais elevados. Prevê que os gastos com mão-de-obra e tudo o resto, exceto combustível, irão aumentar cerca de 17% por lugar, em comparação com o mesmo trimestre em 2019.

Bastian disse que a procura de viagens é suficientemente forte para cobrir os custos de combustível mais elevados.

A Delta está a receber quase o mesmo valor por passageiro que recebeu em 2019, mas há mais lugares vazios – o voo médio teve uma taxa de ocupação de 75%, em comparação com 83% no início de 2019.

Tal como outras companhias aéreas, a Delta acrescentou dívidas durante a pandemia, contraindo empréstimos junto do Governo federal e de fontes privadas.

No final do trimestre de março de 2022, a empresa tinha uma dívida total e obrigações de arrendamento financeiro de 25,6 mil milhões de dólares.

O objetivo é reduzir a dívida em cerca de 6.000 milhões de dólares até ao final de 2024.