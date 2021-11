A central sindical OGBL recebe esta semana no Luxemburgo a visita de dois membros da CGTP: Fernando Gomes, do Departamento das Migrações da CGTP-IN e Carlos Trindade, do STAD e antigo líder do Departamento das Migrações da CGTP-IN.

A visita da CGTP ao Luxemburgo e a sua reunião com a OGBL faz parte da preparação do 30º aniversário do acordo de cooperação assinado em 1992 e de perspetivas futuras.