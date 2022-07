Deixou filha sozinha durante seis dias para ir namorar. Bebé morreu à fome

Alessia Pifferi, mãe da pequena Diana, saiu de casa para ir ter com o namorado e deixou a filha no berço apenas com um biberão de leite para se alimentar. Foi em busca de “ser livre” e agora é acusada de homicídio voluntário. “Sabia o risco que estava a correr”, admitiu às autoridades italianas.

Separada do ex-marido há mais de três anos, a italiana de 37 anos saiu de casa em Ponte Lambro, Milão, a meio deste mês, para se ir encontrar com o namorado na cidade de Leffe, em Bérgamo, durante seis dias. Mas o que podia ter sido uma deslocação casual, afinal, engendra contornos sinistros. É que para ir ter com o companheiro, Mario Angelo D’Ambrosio, Alessia Pifferi, que estava “cansada de ser mãe solteira”, deixou a filha de 18 meses sozinha em casa, presa no berço e à mercê de um biberão de leite.

Ao notar a ausência da menina, Mario, que Alessia terá conhecido numa aplicação de encontros, questionou com quem teria ficado. A mãe respondeu que estava sob a alçada da tia (sua irmã). Tudo, porém, não passava de uma mentira. A bebé encontrava-se sozinha em casa e completamente entregue à sua sorte. Acabou por morrer de fome e desidratação.

