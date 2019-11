DefinedCrowd: milionária portuguesa investe em casa

A DefinedCrowd começou em Seattle, nos Estados Unidos, mas mudou o centro de engenharia para Lisboa. “Normalmente, sou a única engenheira na sala. Mas a igualdade acontece naturalmente nos nossos escritórios. 42% dos nossos trabalhadores são mulheres e não fiz nada propositadamente para isso”, assinalou Daniela Braga (ao centro na foto) que vive nos Estados Unidos onde baseou a sua empresa.

A portuguesa que fundou a startup que ajuda a desenvolver sistemas de inteligência artificial, está prestes a tornar-se “não uma bilionária mas uma mulher milionária em Portugal”.

Além da diversidade, Daniela mudou a base do negócio dos Estados Unidos para Portugal por causa do “talento português, da qualidade das universidades, do apoio do Governo e da Startup Lisboa. Estamos a ajudar algumas das 500 maiores empresas do mundo – como a Amazon – a partir de Portugal”.

Daniela Braga esteve na abertura da Web Summit juntamente com Michelle Zatlyn, fundadora da Cloudflare, empresa que também apostou em Portugal para as suas atividades.

#portugalpositivo