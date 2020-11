Debater as consequências da pandemia para os portugueses de França

Tive a honra de reunir com o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, Carlos Vinhas Pereira, com o objectivo de avaliar as consequências da pandemia da covid-19 para a rede de empresários portugueses de França nomeadamente nos sectores da construção/obras públicas e serviços.

Tivemos também a oportunidade de abordar as eventuais consequências da Pandemia para as relações económicas entre a França e Portugal, sobretudo no que se refere ao investimento dos empresários da diáspora no nosso país, e ainda o papel que os empresários portugueses de França podem assumir, neste momento de grande dificuldade para a economia nacional, para as nossas exportações.