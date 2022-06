De Viana do Castelo ao México para apoiar refugiados

Quatro estudantes portugueses, finalistas na Escola Superior de Ciências Empresariais, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), vão ao México apresentar um projeto de apoio aos refugiados que chegam ao país na tentativa de entrarem nos EUA, acabando muitas vezes em situações dramáticas.

Mariana, Sérgio, Gustavo e Ana, esperam que a sua ideia permita “deixar o mundo um pouco melhor” ao informar e assistir os refugiados, este projeto pretende levar a uma melhor “educação e cultura dos refugiados”, que lhes permita escapar das armadilhas da imigração ilegal.

“Uniendo Vidas” é nome do projeto que os alunos portugueses do IPVC, Ana Cerqueira, e Sérgio Fernandes, vão apresentar no Tecnológico de Monterrey, no México, de 4 a 8 de julho, no âmbito da 2.ª edição do “Sfera Experience”, uma competição organizada pela Fundación Universidad Camilo José Cela, de Espanha, para levar os estudantes de universidades ibero-americanas a propor projetos numa competição internacional, destinada a dar resposta aos desafios sociais e ambientais dos países participantes.

Este ano a iniciativa conta com alunos de 11 universidades, incluindo Espanha, Irlanda, e Portugal, e países sul-americanos como, Equador, Panamá, Paraguai, Nicarágua, Costa Rica, ou México. O prémio é uma bolsa para um mestrado de um ano, em Madrid.

A finalista Ana Cerqueira explicou que mesmo que não fiquem “em primeiro lugar, os alunos já ganharam”, pois “o que já vivemos e aprendemos só por si está a ser uma oportunidade incrível. Descobrimos novas culturas, aprendemos uma nova língua, tudo isso está a ser muito bom”, segundo declarações ao Diário do Minho.

A professora Helena Santos, que está a acompanhá-los, disse sentir-se orgulhosa pelo trabalho feito pelos alunos de Viana do Castelo.