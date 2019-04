De Santarém para a Arábia Saudita

Diogo Gaivoto é um enfermeiro português de 30 anos que há três deixou o país das quinas para trás e rumou à Arábia Saudita. Foi sozinho para Riade motivado pela vontade de construir uma carreira e de garantir a sua estabilidade financeira.

Tudo começou numa conversa com uma colega que reside e trabalha há alguns anos na Arábia Saudita. Diogo ficou curioso, decidiu arriscar e candidatou-se a uma oportunidade de trabalho na área da enfermagem naquele país do Médio Oriente. Em janeiro de 2016 estava de malas feitas para Riade, capital do país saudita.

Natural de Santarém, e licenciado em enfermagem pela Escola Superior de Saúde de Santarém, Diogo sentiu o choque cultural ao mudar-se para o Médio Oriente. Em entrevista ao jornal O Mirante, o enfermeiro português partilha que trabalhar num hospital saudita não é fácil, apontando “não só a língua” como também “as crenças e mezinhas que são difíceis de desconstruir”, como os fatores de contrariedade.

Os dias de trabalho de doze horas no ambiente stressante do hospital são balanceados pelas folgas, que aproveita para conhecer alguns dos países vizinhos ou fazer mergulho em Jeddah, que fica na costa do Mar Vermelho.