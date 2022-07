De saída? Ronaldo ainda não se treinou

Cristiano Ronaldo voltou a falhar esta terça-feira o treino de pré-época do Manchester United, alegando razões familiares. Imprensa desportiva coloca-o com um pé de fora do conjunto inglês.

Pelo segundo dia consecutivo, Cristiano Ronaldo não foi visto nem no treino nem no complexo desportivo do Manchester United. Já na segunda-feira o capitão português alegou motivos familiares e terá voltado a falhar o compromisso profissional de hoje pela mesma razão.

O The Athletic avança que o avançado, de 37 anos, está à procura de resolver o seu futuro, já que a temporada passada, em que regressou a um clube onde foi feliz, não correu bem em termos coletivos.

Recorde-se que o United terminou a última edição da Premier League no sexto lugar, ficando, desta feita, arredado da Liga dos Campeões.

Os red devils vão esta sexta-feira para a Tailândia e, posteriormente, para a Austrália, para realizarem torneios de preparação, mas a presença do madeirense é ainda uma incógnita.