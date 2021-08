De que lado do seu carro fica o depósito de combustível?

Acontece a todos: chegar ao posto de combustível e não saber se devemos colocar o carro do lado direito ou esquerdo da bomba porque já não se recorda de que lado fica o depósito de combustível do seu automóvel.

Podia, nestes casos, parar o carro, sair e ir verificar. Porém, apesar de não ser na estrada, parar o carro na entrada para o posto de combustível para efetuar todos esses passos pode não ser o mais prático.

Foi a pensar nestas mesmas situações que as marcas se adaptaram e deixaram dicas para saber de que lado fica o depósito. Curiosamente, estão mesmo à frente dos seus olhos enquanto conduz. Basta estar atento ao painel de instrumentos.

Esta costuma ser a forma mais comum para ajudar os condutores a descobrir de que lado fica o depósito. Normalmente, debaixo do indicador de combustível no painel de instrumentos, costuma haver o desenho de uma pequena bomba de combustível. Esse mesmo desenho costuma ter uma seta, a qual indica exatamente o lado em que encontra o depósito. Portanto, para abastecer, se a seta apontar para a esquerda é porque deve colocar o carro à direita da bomba e vice-versa.

Outra solução muito usada pelas marcas passa por usar como indicador o desenho da pequena bomba de combustível. Como já vimos, normalmente, debaixo do indicador de combustível no painel de instrumentos, costuma haver o desenho de uma pequena bomba de combustível. Nesta situação, caso não haja uma seta que aponte de que lado fica o depósito, normalmente a mangueira indica de que lado tem que parar o carro. Se a mangueira estiver à direita da bomba é porque o depósito está desse lado. O mesmo acontece caso a mangueira esteja do lado esquerdo.

É óbvio que cada condutor coloca os retrovisores à sua maneira. Porém, regra geral, é indicado que se deve dividir o retrovisor em três partes na horizontal. O objetivo passa por, simplesmente, nunca permitir que a extremidade do automóvel seja visível além primeiro terço na horizontal. Por outro lado, quando ajustar o retrovisor na vertical a parte superior do pneu de trás deve estar visível. Se seguir estas regras, normalmente vai conseguir verificar através dos retrovisores de que lado está o depósito.

À falta de dicas mais explícitas por parte da marca, há uma outra solução. Muitas vezes, basta dividir o quadrante do painel de instrumentos a meio. Se o indicador de combustível estiver do lado direito, é porque é desse lado que está o depósito e vice-versa.

Obviamente, não haveria necessidade de estar a utilizar estes truques caso os depósitos estivessem sempre do mesmo lado. Porém o facto de poder estar ou do lado direito ou do lado esquerdo tem um propósito.

Inicialmente, nos primeiros tempos em que os carros começaram a circular, estes eram construídos, por norma, com o bocal do lado da estrada em que se conduzia.

No entanto, esse era um período em que a maior parte dos postos de combustível só tinham uma bomba e o abastecimento era efetuado por um empregado.

Hoje em dia, devido a toda a evolução vivida no Séc. XX, há cada vez mais carros em circulação. Uma única bomba provocaria enormes filas.

Por essa mesma razão, de forma a otimizar o funcionamento dos postos de combustível, começaram a colocar-se bombas dos dois lados, diminuindo os engarrafamentos e o tempo perdido.

Assim, as próprias marcas da indústria automóvel acabaram por se adaptar, sendo que hoje em dia é seguro afirmar-se que existe um certo equilíbrio entre o número de automóveis que têm o bocal do lado direito e aqueles que têm do lado esquerdo.