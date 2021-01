De poemas feito

Estou a nu no pântano da poesia

Tudo o que sou tão claro em seu teor

A solidão mais triste da alegria

A escravidão mais livre do amor

Há poemas de cordas entrançadas

Aperto de garrotes na garganta

Limites de fronteiras devassadas

E um tenor frustrado que ainda canta

Levanto em alguns estátuas em marasmo

Inconformados seres que desconheço

E noutros lustres de fictício pasmo

Com o meu sangue a pagar-lhe o preço

Há sempre em todos, não obstante, um aspecto

Que liga a vida a morte em um só laço

A redenção de um monstro que é correcto

E o correcto monstro que me faço

Porém, todos me salvam no limite

Do cadafalso que eu próprio fiz

Porque a vida não passa de um palpite

Acertei sempre nela por um triz

Vinguei de cada vez que os escrevi

Porque só escrevo por necessidade

Se ressuscito é porque vivi

O logro insano da imortalidade

Há neles viagens de algum dramatismo

Traumáticas lesões de guerras tidas

Beijos eivados de mau romantismo

Feridas a sarar de adormecidas

Cheiram a flores já murchas, degradadas

As margens de outonos invasores

Mas sempre desse húmus espantadas

Ressurgem pétalas de menores rancores

Amei por eles toda a humanidade

E quis matar para também morrer

E fiz-me santo nessa insanidade

Porque só louco me permiti viver

Estou escrito como sou e assim

Eis o que sou e como sou serei

Não me reduzo ao fatal de um fim

Ao mesmo tempo sou escravo e rei

Não me concebo igual nem diferente

Não sonho longe nem de perto sonho

Ando em delírio no pavor que sente

O ser humano ínfimo ou medonho.

Luís Gonzaga