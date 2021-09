De outro lado… de mim

Sonhador de pés no chão, Luxemburgo

Sou de todo o lado e de lado nenhum…

Não tenho em mim o mapa de destino algum!

Sou andante em passos de procura…

Sou aprendiz nesta vida sem frescura!

Sou até cantor sem voz em pauta acelerada…

Sou até pastor de rebanho em debandada!

Não tenho sequer a lamparina de azeite,

Não tenho sequer a pretensão de ser aceite…

Quero só ser inteiro na alma que minha terra me deu…

Quero só ser inteiro na chama neste mundo que é teu!

Espero na encruzilhada do trilho desgasto pelo vento,

Que me chegue a luz que me falta a tanto tempo!

PP_09 09 2021