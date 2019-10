De modista em Mangualde à alta-costura na Alemanha

Isabel Loureiro é natural Mangualde, foi lá que muito jovem começou a trabalhar como modista. Aos 18 anos mudou-se para a Alemanha, onde começou a trabalhar como costureira. Hoje é criadora de moda, dona de um atelier de alta-costura no centro de Wiesbaden, perto de Frankfurt.

Esta história de sucesso foi retratada no programa “Hora dos Portugueses” da RTP. Na reportagem vemos imagens do Atelier Loureiro, o espaço aberto por Isabel Loureiro em 2008. Serve tanto de atelier como de loja, pois todos os seus trabalhos são exclusivos e personalizados ao gosto de cada cliente, com peças para ambos os sexos.

Os clientes são na sua maioria alemães, embora também alguns portugueses. Em 2014, aquando do mundial de futebol, a criadora concebeu duas peças com a bandeira de Portugal. Em declarações à televisão portuguesa contou que “foi uma ideia que teve muito sucesso, mesmo aqui na Alemanha”. E confessou o desejo de que um dia o Presidente de República vestisse o casaco.

Há 35 anos na Alemanha a portuguesa revela que o seu objetivo no futuro é expandir o seu negócio para Portugal. “Tenho a certeza que há procura, e que há clientes também lá”, garante confiante, e acrescenta que neste momento “está em fase de pesquisa”.

Confira a reportagem em baixo: