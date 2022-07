De Lisboa a Madrid são nove horas de distância

A CP assegura a partir do final do mês novos horários na Linha do Leste, entre o Entroncamento e Badajoz, que permitirão reduzir o tempo de viagem de comboio entre Lisboa e Madrid das atuais 11 para nove horas.

Segundo uma nota divulgada esta terça-feira pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação, “passa a haver dois comboios diários por sentido na Linha do Leste, entre o Entroncamento e Badajoz, ambos com enlace direto com o Intercidades até Lisboa, e um por sentido com enlace com o Intercity até Madrid”.

Conforme salienta, estes novos horários para os serviços na Linha do Leste “permitem reduzir tempo de viagem de comboio entre Lisboa e Madrid para cerca de nove horas, comparado com as atuais mais de 11 horas”.

De acordo com o ministério, os novos horários “devem entrar em vigor dia 31 de julho”.