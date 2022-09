De Gaart: um restaurante comprometido com a comunidade local

Está aberto há mais de um ano na Cloche d’Or e pronto para o receber. O De Gaart traz-lhe a experiência glamourosa num restaurante integrado no espaço mais moderno da cidade.

A criatividade e a exclusividade são a chave do sucesso do restaurante. O De Gaart traz-lhe produtos que são escolhidos a dedo para melhorar a sua experiência.

Aqui a comunidade local tem um papel de destaque e isso pode ver-se em vários aspetos. O conceito “Grow Local. Eat Local” rege a cozinha e as mesas do De Gaart.

Estando num país tão pequeno e tão internacional, é ainda mais relevante dar destaque aos que cá fazem crescer os produtos na sua mesa. No pequeno-almoço do DeGaart, pode ver não só vários queijos servidos como o nome da ovelha que o produziu. Numa das paredes percebe facilmente de onde vêm todos os produtos.

Também o fornecedor de fruta está diretamente ligado ao restaurante. Vem do Luxemburgo, tem outros negócios, mas não é esquecido na Cloche d’Or.

Toda a experiência é tida em conta no De Gaart. A atmosfera num restaurante aberto e espaçoso que exibe arte local exclusivamente criada por Eric Mangen (grafitter local) é um dos aspetos. Assim como a qualidade do que lhe trazem à mesa. Mas não é só pela qualidade e pela proximidade que o restaurante se rege, apesar de 80% dos produtos do restaurante serem locais.

A importância comercial dos produtos não é esquecida. O restaurante faz questão que os produtos sejam “fair-trade” para que não haja a hipótese de pensar que alguém fica prejudicado.

O contexto económico em que o De Gaart se sustenta não deixa de ser prioritário.

O De Gaart garante-lhe uma experiência que ultrapassa a mesa e o serviço que lhe é oferecido. Tudo o que lhe chega vem da cozinha, mas à cozinha chega um bocado de cada terra no Luxemburgo.