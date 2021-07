De férias em Viseu? Aproveite o festival Jardins Efémeros

Todos os turistas que durmam em Viseu entre os dias 3 e 12 de julho vão ter à sua espera no quarto uma planta que podem levar para casa. A oferta prende-se com a realização do festival Jardins Efémeros, que se realiza durante aquelas datas na cidade de Viriato.

A planta escolhida foi uma tradicional “suculenta” e está inserida numa maquete de papel, que contém um poema, em português e inglês, alusivo a Viseu e aos seus jardins. Recorde-se que Viseu adotou o mote de Cidade-Jardim durante o ano de 2021.

A iniciativa junta a organização dos Jardins Efémeros, o Teatro Viriato, a ARPTCP – Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal e a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.