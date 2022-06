De central a diretor. Bruno Alves já tem clube

O antigo defesa central Bruno Alves, que no passado fim de semana anunciou o final da sua carreira dentro das quatro linhas, foi contratado pelo AEK, de Atenas, para a função de diretor desportivo.

Através de um comunicado publicado esta terça-feira, o emblema da capital helénica fez saber que o poveiro irá iniciar funções já a partir de julho.

Bruno Eduardo Regufe Alves, nascido há 40 anos na Póvoa de Varzim, iniciou a sua formação na temporada 1994/95, justamente na terra que o viu crescer.

Mais tarde viria a assinar pelo Futebol Clube do Porto e a representar, a título de empréstimo, clubes como Farense, Vitória de Guimarães e AEK.

Na sua primeira experiência enquanto emigrante, Bruno Alves afirmou-se no centro da defesa e realizou 32 partidas. As prestações convincentes fizeram com que em 2005/2006 começasse a ser aposta dos dragões e, em 2006/2007, agarrou um lugar que só viria a deixar em 2010, altura em que assinou pelos russos do Zenit.

Seguiram-se então experiências pela Turquia (Fenerbahçe), Itália (Cagliari), Escócia (Rangers), Itália novamente (Parma) e um regresso à Grécia (Apollon Smyrnis).

Pela seleção portuguesa, Bruno Alves participou em 96 jogos e marcou 11 golos.

A nível de palmarés, o antigo central conquistou um Campeonato da Europa, quatro ligas portuguesas, três taças de Portugal, três taças da Liga, duas ligas russas, uma taça russa, uma Supertaça russa, uma Liga Turca e uma Supertaça da Turquia.

