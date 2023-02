De Britto: a música entre claro e escuro

Depois do lançamento dos singles Vamos Fazer Barulho, Vais Voltar, Teus Lábios e Make Some Noise, este último com a participação do ícone colombiano Reykon e do rapper americano Twista, De Britto apresentou o seu álbum, intitulado “This Is Us”, que chegou a todas as plataformas digitais, assim como às lojas em formato físico, encontrando-se disponível nas principais lojas FNAC.

“This Is Us” tornou-se, no ano do seu lançamento, um dos álbuns nacionais com maior crescimento junto dos consumidores do Spotify e os seus temas rodaram em diversas rádios nacionais e internacionais.

Com um grande sucesso alcançado e após um período mais afastado da música, De Britto regressa agora para nos apresentar o videoclipe do tema que deu nome ao seu álbum, “This Is Us”. Assente num jogo de luzes e na dualidade luz e escuro, este trabalho pretende realçar a importância do ser-se fiel a si próprio e de sermos o que somos, sem filtros ou máscaras.

Com vista a novos projetos, o artista surge para brindar o seu público com este trabalho e que antecederá o lançamento de outro projeto, no qual surge como convidado.