De bicicleta entre França e Portugal: Yohann Ladeiro chegou a Espanha

1.611 quilómetros desde que saiu de Roubaix, no norte de França, o lusodescendente que vai até Portugal de bicicleta acaba de passar a fronteira entre França e Espanha.

“Estou em Espanha”, publicou Yohann Ladeiro no Facebook, revelando o seu contentamento por ter atravessado França de bicicleta. “Quem diria? 😅 E posso vos dizer que temos um país magnífico”, afirma o jovem aventureiro.

Yohann revela ainda que “não foi fácil todos os dias mas todo aquilo que vi e que vivi durante os 19 dias, é inesquecível”. O lusodescendente destaca as paisagens, as cidades, as aldeias, os encontros, as florestas, os animais, as igrejas e os monumentos”.

O lusodescendente continua agora a sua viagem através de Espanha em direção a Portugal. Recorde-se que o objetivo do jovem é chegar a Miuzela, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, localidade de onde é originária a sua família.