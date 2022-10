De bestial a besta. Erros de Adán mataram o leão

O Sporting foi esta terça-feira derrotado, por 4-1, no terreno dos franceses do Marselha, numa partida a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa de Amorim até entrou bem no jogo, com um grande golo de Trincão logo no primeiro minuto. No entanto, uma “fífia” de Adán permitiu que Alexis Sánchez fizesse o 1-1.

Apenas três minutos depois de consentir o empate, o guardião sportinguista voltou a comprometer num lance em que ficou a ideia que poderia ter feito mais para defender o esférico. Na sequência de um cruzamento vindo da direita, Amine Harit deu a volta ao marcador.

Se no primeiro e no segundo golo dos homens da casa o guarda-redes espanhol já tinha ficado mal na fotografia, uma saída em falso da grande área e o desvio de uma bola perigosa com as mãos ditou a sua expulsão.

Reduzido a dez elementos, o Sporting sofreu o terceiro à passagem do minuto 28 e foi a perder por 3-1 para o intervalo.

Na segunda parte Amorim promoveu algumas substituições e os verde e brancos pareceram equilibrar a posse de bola enquanto tiveram pernas.

Depois de algumas ameaças, os franceses fizeram o quarto, por intermédio do ex-portista Chancel Mbemba, e sentenciaram o encontro.