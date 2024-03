David Rodrigues ensina cozinha portuguesa aos americanos

David Rodrigues é mais do que um cozinheiro talentoso; ele é um embaixador da gastronomia portuguesa nos Estados Unidos. As suas propostas são uma mistura única de tradição e inovação da cozinha lusa.

Nascido e criado em Nova Jersey, David agora reside na Flórida, onde a sua paixão pela culinária portuguesa encontrou um novo propósito.

Para este lusodescendente o amor pela cozinha começou cedo, mas foi quando se viu longe de qualquer comunidade portuguesa que decidiu dedicar-se à culinária. “Comecei a cozinhar comida portuguesa por necessidade”, afirma, “durante a pandemia, comecei a publicar vídeos no Instagram, e as coisas começaram a acontecer” nas redes sociais com o título How To Cook Stuff. Além do Instagram, David Rodrigues está também no TikTok e no YouTube.

Conhecido por simplificar receitas portuguesas complexas, tornando-as acessíveis para o cozinheiro comum, David Rodrigues considera que a sua marca “é pegar em receitas portuguesas e simplificá-las. Tento tornar as receitas tradicionais um pouco mais acessíveis.”

Mas apresentar pratos típicos portugueses a uma audiência internacional não acontece sem desafios. “Cada prato português tem muitas variedades”, observa David Rodrigues. “E todos querem que a deles seja representada. Acho difícil fazer as pessoas entenderem que não há certo ou errado, desde que tenha bom sabor”, explica.

A herança lusitana tem uma influência profunda no seu trabalho na cozinha porque este luso-americano cresceu num lar onde só comíamos comida portuguesa”, conta ele. “Estou muito habituado a uma cozinha portuguesa; a coisas que os americanos normalmente não comem, eu aprecio.”

Para David Rodrigues, a autenticidade é fundamental. Ele busca ingredientes genuínos e tradicionais, evitando produtos “feitos em massa” que possam comprometer a qualidade de seus pratos. “A maioria dos ingredientes que uso vêm de Portugal”, afirma.

Apesar de estar longe de Portugal, não tem dificuldade em encontrar os ingredientes certos para as receitas. “Tenho um mercado português não muito longe de mim onde posso obter pão, enchidos, piripiri, azeites, queijos, bacalhau, sardinhas, polvo”, afirma satisfeito.

Além de partilhar receitas, David tem uma missão maior: ligar a geração de portugueses-americanos às suas raízes culturais. “Acho que a minha geração, e também as mais jovens, querem reconectar-se com a nossa herança – e eu ajudo-os a chegar lá”, diz ele. “Adoraria continuar isso num programa de televisão, onde exploro tanto Portugal como as comunidades portuguesas no estrangeiro. Com o meu toque, claro”, explica.

Ele vê a culinária portuguesa a desempenhar um papel cada vez mais importante na cena gastronómica global. “A culinária portuguesa está na vanguarda e estou feliz por fazer parte da popularidade”,

Para os seguidores do BOM DIA, David deixa uma mensagem de apreciação e celebração. “Espero que gostem dos meus vídeos e do meu estilo de apresentar receitas portuguesas”, diz ele. “O meu objetivo é impulsionar a nossa cultura globalmente. O nosso país é bonito, e as nossas tradições e culinária são igualmente bonitas. Celebramos melhor à mesa com boa comida, e estou aqui para garantir que isso continue do nosso lado do mundo e além”, conclui.

De 4 a 8 de março, pode ver no Tiktok do BOM DIA vídeos exclusivos de David Rodrigues que fará um ‘takeover’ do nosso canal.