David de Miguel Ângelo vai ter um irmão impresso em 3D

Uma das mais fascinantes obras da arte ocidental, o David, de Miguel Ângelo está a ser copiada e impressa a três dimensões, por investigadores da Universidade de Florença e técnicos de uma empresa sueca especializada em tecnologia de medição de precisão.

O projeto, iniciado há vários meses, visa a reprodução mais fiel e sofisticada da estátua alguma vez feita, num desafio que envolve uma equipa de engenheiros, técnicos e restauradores e combina a arte clássica com as tecnologias mais avançadas.

Nicola Salvioli, responsável pela equipa de restauro, explica o processo: “Neste momento, estamos a fazer o revestimento de pedra (pó de mármore) da impressão 3D, que é um material acrílico. Estamos a cobri-lo primeiro com pedra, para lhe dar a aparência do David de Miguel Ângelo, e depois vamos caracterizá-lo, para trazer à superfície aquelas fissuras, fraturas, manchas, abrasões, as partes mais ou menos lisas, e assim dar uma alma ao que é, na realidade, uma cópia que foi transformada de digital em matéria física”.

Grazia Tucci, coordenadora do projeto 3D diz: “Graças à realização desta primeira fase, teremos um gémeo digital que será útil não só para registar todos os estudos anteriores sobre a estrutura, que são muitos, mas também para avaliar o estado atual de conservação da obra e registar todos os estudos que possam ser realizados no futuro e depois transformá-la num verdadeiro arquivo que possa contar a história de David”.

Este gémeo do David renascentista, uma joia da tecnologia do século XXI, será a estrela do pavilhão de Itália na Expo 2020 do Dubai, que foi adiada para outubro deste ano, por causa da pandemia. O original continua na Galeria da Academia de Florença, onde era visitado por mais de 1,5 milhões de pessoas por ano, antes de o Sars-Cov2 parar o mundo.