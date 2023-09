David Carreira: com 10 anos não sabia falar português

David Carreira falou sobre a sua saída de França para Portugal no podcast Posto Emissor. Recorde-se que o artista passou os primeiros dez anos da sua vida em França.

“Com 10 anos, não sabia falar português”, confessa o filho de Tony Carreira. “Em casa falávamos pouco português e até hoje mantemos um ‘francês-português’, também para o meu filho poder aprender a falar francês”, conta o cantor, que acaba de divulgar ‘Menta’, parceria com Djodje que antecipa o próximo álbum de estúdio de David Carreira, previsto para o início de 2024.

“Eu não sabia o que era o país, só conhecia Portugal do verão”, admite. “Mas com 10 anos habituas-te muito rapidamente.”

De seu verdadeiro nome David Araújo Antunes nasceu em Dourdan, França, em 30 de julho de 1991. Quando chegou a Portugal ingressou nas categorias de base de futebol do Sporting Clube de Portugal, mas uma lesão interrompeu esta vertente.

O seu primeiro trabalho artístico foi como modelo, ao desfilar nos eventos ModaLisboa e Portugal Fashion e ao participar em campanhas publicitárias da Cacharel.

Conhecido pelo seu trabalho na oitava série de “Morangos com Açúcar”, em 2010, David deu inicio à sua carreira como cantor em 2011 com o lançamento do álbum “Nº 1”, que atingiu a primeira posição na tabela musical portuguesa compilada pela Associação Fonográfica Portuguesa e foi certificado de dupla platina por vendas superiores a 30 mil cópias.

Participou também na telenovela “Louco Amor” e mais tarde na telenovela “Santa Bárbara”, da TVI. Em 2020 participa na telenovela “Bem Me Quer”.

Em 2022 estreou-se na apresentação, com o programa “Vai de Carrinho”, ao lado de Ana Guiomar, na TVI.

Ouça aqui o podcast onde David Carreira fala da sua vida, incluindo a infância emigrado.