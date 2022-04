David Carreira atua em Mondorf e Paris

David Carreira volta ao Luxemburgo no próximo dia 29 de abril para mais um concerto no Casino 2000, em Mondorf-Les-Bains. O artista português vai estar de regresso à estrada e tem previstos 11 concertos entre Luxemburgo, França e Portugal.

Depois de um primeiro concerto previsto para 23 de abril em Aveiro, o filho de Tony Carreira segue para o Luxemburgo, a 29, e depois para França, com um concerto no Bataclan no dia 30 de abril. Segundo a informação disponibilizada, estes espetáculos irão contar com o repertório de 2011 e 2018.

David Carreira, nascido a 30 julho de 1991 em Dourdan, França, mas com nacionalidade portuguesa, lançou o seu primeiro álbum “N°1” em 2011, que logo chegou a dupla “platina”, seguindo-se “Tudo recomeçar” e, dois anos depois, o single “dominó” e o album “1991”.

Eis os concertos confirmados cá fora este ano:

29 de abril, Mondorf-Le Bains, Casino 2000

30 de abril, Paris, Bataclan

15 outubro, Nanterre, La defense Arena